В сгоревшем ресторане на Петровской косе обнаружили сейф

Piter.TV узнал подробности инцидента с пожаром в ресторане в Петроградском районе

Ночью 21-го августа на Петровской косе загорелся элитный ресторан, который находится на территории яхт-клуба. По словам охранников, внутри могли находится баллоны с пропаном. Как узнал Piter.TV от источника в экстренных службах, 13 баллонов эвакуировали.

Разлива нефтепродуктов вокруг пожара не обнаружили. Возгорание произошло на втором этаже, после чего кровля обвалилась. Половые настилы сгорели.

В 06:03 на месте обнаружили сейф размером 10 на 30, его передали представителю объекта в присутствии полиции в закрытом виде.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 02:52. В 05:56 ликвидировали открытое горение. Обошлось без пострадавших. Огонь охватил территорию площадью 700 кв. метров.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по СПб