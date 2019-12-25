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Ночью на Петровской косе загорелся элитный ресторан
Сегодня, 6:56
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Ночью на Петровской косе загорелся элитный ресторан

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На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Ночью в караоке-ресторане в Петроградском районе произошел серьезный пожар. Сообщение о возгорании в МЧС поступило 21-го августа в 02:52, рассказала аварийно-спасательная служба.

Спустя почти час, пожар в здании на Петровской косе, 9 достиг ранга №2. В пламени оказалось 700 кв. метров обстановки заведения "Парус". В 05:59 ранг понизили до №1, а в 6 часов огонь удалось ликвидировать. 

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли от РСЧС 21 единицу техники и 76 человек личного состава. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети. 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по СПб 

 

Теги: мчс, пожар, ресторан
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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