В результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети

Столкнулись несколько машин.

Вечером в четверг, 20 августа, мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем аварии на 89 километре внутреннего кольца КАД и поделился видеозаписью с места происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, столкнулись "ГАЗель", "Вольво" (г.а.), "Хундай Гретта". В результате аварии травмы средней степени тяжести получили: водитель а/м "ГАЗель", пассажиры а/м "Хундай" женщина и двое несовершеннолетних детей.

Движение на участке ограничено.

Газель в труху отметил петербуржец в соцсетях.

Сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП и рассосредоточением транспорта.

Ранее мы писали, что У Рапполово произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV