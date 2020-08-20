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В результате серьезного ДТП на 89 километре КАД пострадали дети

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Столкнулись несколько машин.

Вечером в четверг, 20 августа, мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем аварии на 89 километре внутреннего кольца КАД и поделился видеозаписью с места происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД, столкнулись "ГАЗель", "Вольво" (г.а.), "Хундай Гретта". В результате аварии травмы средней степени тяжести получили: водитель а/м "ГАЗель", пассажиры а/м "Хундай" женщина и двое несовершеннолетних детей.

Движение на участке ограничено. 

Газель в труху 

отметил петербуржец в соцсетях.

Сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП и рассосредоточением транспорта.

Ранее мы писали, что У Рапполово произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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