У Рапполово произошло массовое ДТП

Столкнулись 5 машин.

Вечером в четверг, 20 августа, петербуржцы поделились кадрами с места аварии деревни Рапполово Токсовского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области.

Очевидец отметил, что столкнулись порядка пяти машин. На проезжей части разбросаны части автомобилей. На кадрах пострадавших не видно, достоверной информации пока также не поступало. Обстоятельства ДТП также неизвестны.

Ранее мы писали, что экспериментальная велополоса на Крестовском острове вызвала конфликт между авто- и велолюбителями.

Видео: vk.com/spb_today