Экспериментальная велополоса на Крестовском острове вызвала конфликт между авто- и велолюбителями

Невзирая на разметку, автомобилисты продолжают парковаться на выделенной полосе, преграждая проезд велосипедистам.

У Приморского парка Победы появилась экспериментальная велополоса – на ней две полосы. Маршрут проходит по участкам Южной и Северной дорог, Тенистой и Велосипедной аллеям.

Пока что разметка временная, а знаки, запрещающие парковать машины на полосе, не расчехлили. Это создало конфликтную ситуацию между авто- и велолюбителями.

"Появление любого элемента в городе, особенно необычного, вызывает удивление у горожан. Это не особенности Петербурга или даже России. Так происходило во всем мире, когда в городскую среду внедряли велодорожки и происходило перераспределение городского пространства. Но надо помнить, что дорога или тротуар - это не владения автомобилей или пешеходов. Ни у какой группы нет права владения на какую-то территорию" Павел Хусу, глава "Петербургского велосообщества"

Наибольшее скопление автомобилей можно наблюдать у фитнес-центра на Южной, 9. Владельцы центра утверждают, что велополоса мешает парковке их клиентов и призывают к удалению разметки. Гневное сообщение было размещено в социальной сети Instagram, однако позже было удалено.

Фитнес-клуб призывал своих клиентов, чтобы они жаловались в ГИБДД и в другие инстанции, считая ее (велополосу) незаконной. Хотя разметка нанесена Дирекцией по организации дорожного движения с соблюдением всех ГОСТов, согласована со всеми инстанциями, включая ГИБДД.

"Недавно вообще стало известно, что сам этот фитнес-клуб появился как самострой, и не был согласован. Город даже подавал иск в суд, но здание до сих пор стоит. Как сказал Шекспир в одном из своих сонетов: "У судьи неправого в руках кривая мера, и видит он в любом из ближних ложь, поскольку ближний на него похож!"" Павел Хусу, глава "Петербургского велосообщества"

Полоса оснащена постоянной разметкой и дорожными знаками, это позволяет велосипедисту беспрепятственно следовать по маршруту. Несмотря на две полосы, направление у полосы одностороннее – за езду в обратном направлении штраф 800 рублей.

Дорожка для велосипедистов вместе с беговыми полосами появилась в начале августа в рамках проекта благоустройства парка в преддверие финала Лиги чемпионов-2021.

Видео: Piter.TV

Фото: Piter.TV, "Фонтанка"