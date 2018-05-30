В Невском районе Петербурга отремонтируют мост через Оккервиль

С просьбой о ремонте переправы к главе города обратилась жительница Невского района на личном приёме граждан.

В четверг, 1 декабря, стало известно, что в Невском районе Петербурга отремонтируют мост через реку Оккервиль. Он находится между домами № 34, корпус 1 по улице Дыбенко и № 32, корпус 2по Товарищескому проспекту. Губернатор Петербурга поручил привести переправу в порядок к началу мая следующего года, рассказали в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что с просьбой о ремонте переправы к главе города обратилась жительница Невского района на личном приёме граждан. Другая жительница Невского района предложила проложить велодорожку по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до проспекта Солидарности. Губернатор распорядился обустроить велодорожку в 2023 году.

В Невском районе уже есть пятикилометровая велодорожка вдоль проспекта Большевиков, улицы Дыбенко и улицы Новосёлов. Планируется, что в 2024 году проложат ещё три километра велодорожки вдоль Российского проспекта.

Фото: Piter.tv