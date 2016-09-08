До конца ноября на улице Коллонтай обустроят новую велодорожку

Общая протяжённость объекта составит 3,1 км. Работы пройдут в 4 этапа.

Новая велосипедная дорожка появится на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского Комтранса.

Работы будут вестись в 4 этапа по нечётной стороне улицы от пересечения с Дальневосточным проспектом до пересечения с проспектом Солидарности. Также велодорожка будет пересекать Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект, проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект. Общая протяжённость велодорожки составит 3,1 км.

Ожидается, что объект будет сдан до конца ноября 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что строительство Московско-Дунайской развязки идет по графику.

Фото: Piter.TV