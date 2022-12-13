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Строительство Московско-Дунайской развязки идет по графику
Сегодня, 16:08
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Строительство Московско-Дунайской развязки идет по графику

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По графику, все работы завершатся в 2024 году.

В Петербурге продолжаются работы по строительству транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Подробности рассказали в пресс-службе Смольного.

Специалисты уже завершили монтаж теплосети и воздушных линий электропередач, продолжают переустройство инженерных сетей и строительство наружного освещения. Также выполняются работы по устройству железобетонной плиты проезжей части, фундаментов тел опор основного хода и съездов. Смонтировано более 2,7 тысячи тонн металлоконструкций пролетного строения. По графику, все работы завершатся в 2024 году.

Общая протяжённость нового участка составит 1460 метров, включая путепровод длиной 924 метра. Также предполагается строительство двух подземных пешеходных переходов с лифтов для маломобильных граждан. Также запланированы остановки, тротуары и велодорожка протяженностью 1,3 км. 

После ввода новой развязки пропускная способность дорожной сети увеличится до 74 тысяч автомобилей в сутки.

До конца года на Шкиперском протоке построят 3 съезда ЗСД.

Фото: Смольный

Теги: дорога, московско-дунайская развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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