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До конца года на Шкиперском протоке построят 3 съезда ЗСД
Сегодня, 15:57
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До конца года на Шкиперском протоке построят 3 съезда ЗСД

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Новая инфраструктура поможет в подключении намывных территорий Васильевского острова.

В Петербурге продолжают строительство транспортной развязки в районе Шкиперского протока. Как сообщил в своём Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко, до конца 2023 года завершится возведение трёх съездов, смогут помочь подключить намывные территории Васильевского острова к транспортной сети.

На данный момент дорожники приступили к созданию временных дорог и ограждений: кроме того, завершён монтаж почти 50% металлоконструкций пролётного строения. Остальные съезды транспортной развязки, в том числе до Наличной улицы, будут введены в эксплуатацию в 2024-2025 г.г.

По словам Линченко, съезды создадут дополнительную связь Василеостровского района с северными и южными частями города.

Ранее мы сообщили о том, что на восстановление дорожной разметки во всех районах Петербурга готовы выделить более 1 млрд рублей.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович

Теги: санкт-петербург, шкиперский проток
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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