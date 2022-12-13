До конца года на Шкиперском протоке построят 3 съезда ЗСД

Новая инфраструктура поможет в подключении намывных территорий Васильевского острова.

В Петербурге продолжают строительство транспортной развязки в районе Шкиперского протока. Как сообщил в своём Telegram-канале вице-губернатор Николай Линченко, до конца 2023 года завершится возведение трёх съездов, смогут помочь подключить намывные территории Васильевского острова к транспортной сети.

На данный момент дорожники приступили к созданию временных дорог и ограждений: кроме того, завершён монтаж почти 50% металлоконструкций пролётного строения. Остальные съезды транспортной развязки, в том числе до Наличной улицы, будут введены в эксплуатацию в 2024-2025 г.г.

По словам Линченко, съезды создадут дополнительную связь Василеостровского района с северными и южными частями города.

Ранее мы сообщили о том, что на восстановление дорожной разметки во всех районах Петербурга готовы выделить более 1 млрд рублей.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович