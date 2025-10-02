В Петербурге предложили переименовать Шкиперский проток и Марсово поле

К этим названиям предлагают добавить слово "улица".

Топонимической комиссии Петербурга предложили изменить статус ряда улиц с названиями — Марсова поля, Шкиперского протока, где строится новый ЖК. Об этом в беседе с spb.kp сообщил топонимист Алексей Ерофеев.

Он отметил, что предложение коснулось Введенского, Масляного и Межевого каналов, Шкиперского протока, Марсова поля, Внутреннего кольца в Осиновой роще, а также Косой, Проходной и Федотовской слободы. Ко всем этим названиям предлагают добавить слово "улица".

Ерофеев напомнил, что в 2015 году Минфин выпустил распоряжение, согласно которому такого статуса, как проток или канал, не существует, поэтому к названию нужно прибавлять слово "улица".

По словам эксперта, Федотовская дорожка станет улицей Федотовская дорожка, а Шкиперский проток — улицей Шкиперский проток. При этом Ерофеев уверен, что топонимическая комиссия не поддержит предложение, ведь исторические названия отражают географию Северной столицы.

Ранее мы сообщали, что улицу Тамбасова в Петербурге переименуют в Томбасова из-за ошибки.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)