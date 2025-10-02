Полиция задержала затушивших Вечный огонь на Марсовом поле

Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 2 октября.

Напомним, злоумышленники затушили Вечный огонь ночью 30 сентября. Были посмотрены записи с камер видеонаблюдения, ориентировки предали территориальным отделам. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Видео: Telegram / 112