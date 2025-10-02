  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:28
82
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала затушивших Вечный огонь на Марсовом поле

0 0

Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 5 лет лишения свободы.

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 2 октября. 

Напомним, злоумышленники затушили Вечный огонь ночью 30 сентября. Были посмотрены записи с камер видеонаблюдения, ориентировки предали территориальным отделам. Возбуждено уголовное дело, преступникам грозит до 5 лет лишения свободы. 

Ранее мы рассказывали о том, что инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Видео: Telegram / 112 

Теги: вечный огонь, марсово поле
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии