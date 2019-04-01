Бастрыкину доложат об осквернении Вечного огня на Марсовом поле

Неизвестные залили жидкостью Вечный огонь на Марсовом поле.

В Санкт-Петербурге после акта вандализма на Марсовом поле возбуждено уголовное дело по новой статье о повреждении мемориалов. Двое неизвестных залили неизвестной жидкостью Вечный огонь, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Марсовом поле. Пламя было погашено в ночь на 1 октября. Двое молодых людей залили на мемориал неизвестную жидкость. Дело находится на контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Руководителю Главного следственного управления по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу поручено представить доклад о ходе расследования.

На данный момент личности злоумышленников не установлены. Полиция составила ориентировки для поиска вандалов. В соответствии с законодательством, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Piter.TV: суд вынес приговор мужчине, облившему краской флаг и Знамя Победы на проспекте Королева.

Фото: Piter.TV