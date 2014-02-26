  1. Главная
На Марсовом поле неизвестные затушили Вечный огонь
Сегодня, 8:57
150
После просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что к тушению причастны двое мужчин.

В Петербурге на Марсовом поле потушили Вечный огонь. Злоумышленников разыскивает полиция, передает "Фонтанка" 1 октября. 

Инцидент произошел прошлой ночью, после просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что к тушению причастны двое мужчин. Их ищут, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ориентировки переданы территориальным отделам. 

Ранее на Piter.TV: суд вынес приговор мужчине, облившему краской флаг и Знамя Победы на проспекте Королева. Его отправили в колонию на 2,5 года и оштрафовали на 700 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

