На Марсовом поле неизвестные затушили Вечный огонь

После просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что к тушению причастны двое мужчин.

В Петербурге на Марсовом поле потушили Вечный огонь. Злоумышленников разыскивает полиция, передает "Фонтанка" 1 октября.

Инцидент произошел прошлой ночью, после просмотра записей с камер видеонаблюдения установлено, что к тушению причастны двое мужчин. Их ищут, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ориентировки переданы территориальным отделам.

Ранее на Piter.TV: суд вынес приговор мужчине, облившему краской флаг и Знамя Победы на проспекте Королева. Его отправили в колонию на 2,5 года и оштрафовали на 700 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV