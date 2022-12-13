На восстановление дорожной разметки во всех районах Петербурга готовы выделить более 1 млрд рублей

Наиболее затратные работы затронут разметку дорог Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Фрунзенского и Невского районов города.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки на улично-дорожной сети во всех районах Северной столицы. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена всех контрактов суммарно составит 1,2 млрд рублей.

Наиболее затратные работы затронут разметку дорог Выборгского, Калининского, Красногвардейского, Фрунзенского и Невского районов города: на эти нужды максимально готовы выделить 382,9 млн рублей. Далее по стоимости следуют Приморский, Курортный, Василеостровский и Петроградский районы, где разметку планируют восстановить за 371,3 млн рублей. Мероприятия в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском районах обойдутся городу как минимум в 280,5 млн рублей. Наконец, на восстановление разметки на разметку улично-дорожной сети Адмиралтейского, Пушкинского, Красносельского, Петродворцового и Кронштадтского районов хотят направить 253,4 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 16 и 23 марта в зависимости от районов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге хотят построить детский центр хирургии врожденных пороков развития за 7,4 млрд рублей.

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