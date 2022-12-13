В Петербурге хотят построить детский центр хирургии врожденных пороков развития за 7,4 млрд рублей

Учреждение будет входить в состав комплекса СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий".

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство здания ГБУЗ "Детская городская больница № 1" для размещения детского центра хирургии врожденных пороков развития и восстановительного лечения на 250 коек. Судя по данным портала госзакупок, на которые обратил внимание Piter.TV, за воплощение проекта подрядчику предварительно готовы заплатить 7,4 млрд рублей.

Учреждение расположится в доме 14 по Авангардной улице. Планируется, что стационар будет семиэтажным с 1 подземным этажом. Он будет входить в состав комплекса зданий СПб ГБУЗ "Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий" и предназначен для оказания стационарной специализированной лечебной и профилактической помощи новорожденным, беременным женщинам и роженицам. В том числе, пациенток и детей будут обслуживать амбулаторно.

Внутри объекта расположат приёмное отделение, аптеку, консультативно-диагностическое отделение, центр антенатальной патологии, блок помещений лучевой диагностики, блок дезинфекции и прачечную, отделение патологии беременности, 4 отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, послеродовое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, операционное отделение, в состав которого войдёт септический операционный и асептический операционный блоки для детей, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, родовой блок с операционными.

Сроки строительства центра не указаны. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 3 апреля.

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Фото: Piter.TV