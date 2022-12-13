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Пожарное депо в Парголово оценивают в 400 млн рублей
Сегодня, 14:52
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Пожарное депо в Парголово оценивают в 400 млн рублей

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Работы завершатся в октябре.

Комитет по госзаказу Петербурга объявил тендер на строительство нового пожарного депо в посёлке Парголово. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, начальная цена контракта составила 398,9 млн рублей.

Депо необходимо возвести на территории Курортного лесопарка юго-западнее дома № 140 по Комендантскому проспекту. Будущий подрядчик проведёт подготовительные работы, а также установит инженерные коммуникации, технологическое оборудование, выполнит пусконаладочные работы и благоустройство.

Полностью мероприятия завершат к октябрю 2023 года. Подать заявку на участие в электронном аукционе можно будет до 23 марта.

 Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге создадут пункт обучения неквалифицированных мигрантов.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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