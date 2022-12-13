В Петербурге создадут пункт обучения неквалифицированных мигрантов

На это планируется выделить 2 млн рублей.

Петербургские власти хотят ограничить приток неквалифицированных иностранцев и заменить их специалистами из других регионов. Судя по материалам госзакупок, для этого планируется создать специальный консультационный пункт, который будет привлекать в город нужные кадры.

На это планируется выделить 2 млн рублей. Деятельность площадки будет направлена на "ограничение притока неквалифицированной иностранной рабочей силы в экономику Санкт-Петербурга". Конкурс на организацию работы "консультационного пункта по вопросам внутренней трудовой миграции в других субъектах РФ" объявило ГАУ "Центр трудовых ресурсов" 3 марта.

Победитель должен будет наладить контакт с органами занятости не менее чем в 20 регионах РФ и довести до их жителей информацию об имеющихся вакансиях на предприятиях Петербурга, а также возможностях прохождения профессионального обучения, повышения квалификации.

Фото: Piter.tv

