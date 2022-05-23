На проспекте Славы в Петербурге в ноябре появится велодорожка

Во Фрунзенском районе Петербурга обустроят велосипедную дорожку общей протяженностью 2,8 километра. Соответствующий государственный контракт на ее размещение заключен между СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" и ООО "АКТИВ", рассказали в пресс-службе Смольного 28 августа.
Веломаршрут будет проложен по проспекту Славы от Белградской улицы до улицы Софийской.
С каждым годом все больше петербуржцев выбирают велосипед в качестве основного вида транспорта. Наша задача – продолжать работу по развитию велоинфраструктуры. Популяризация велодвижения способствует повышению экологической безопасности в нашем городе, наравне с внедрением на городские маршруты общественного транспорта газомоторной техники, троллейбусов с увеличенным автономным ходом и электробусов.
Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга
Строительство велодорожки пройдет в несколько этапов. В рамках исполнения контракта подрядчик выполнит работы по устройству дорожного полотна, бордюрных камней, нанесению разметки, установке знаков и благоустройству. Маршрут станет доступным для горожан в середине ноября.
Сегодня в Петербурге обустроено 44 велосипедных маршрута общей протяженностью свыше 150 километров.
Ранее на Piter.TV: велодорожку из синего асфальта проложили на набережной Большой Невки.
Фото: комитет по транспорту Петербурга
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