На проспекте Славы в Петербурге в ноябре появится велодорожка

Веломаршрут будет проложен по проспекту Славы от Белградской улицы до улицы Софийской.

Во Фрунзенском районе Петербурга обустроят велосипедную дорожку общей протяженностью 2,8 километра. Соответствующий государственный контракт на ее размещение заключен между СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" и ООО "АКТИВ", рассказали в пресс-службе Смольного 28 августа.

Веломаршрут будет проложен по проспекту Славы от Белградской улицы до улицы Софийской.

С каждым годом все больше петербуржцев выбирают велосипед в качестве основного вида транспорта. Наша задача – продолжать работу по развитию велоинфраструктуры. Популяризация велодвижения способствует повышению экологической безопасности в нашем городе, наравне с внедрением на городские маршруты общественного транспорта газомоторной техники, троллейбусов с увеличенным автономным ходом и электробусов. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Строительство велодорожки пройдет в несколько этапов. В рамках исполнения контракта подрядчик выполнит работы по устройству дорожного полотна, бордюрных камней, нанесению разметки, установке знаков и благоустройству. Маршрут станет доступным для горожан в середине ноября.

Сегодня в Петербурге обустроено 44 велосипедных маршрута общей протяженностью свыше 150 километров.

Ранее на Piter.TV: велодорожку из синего асфальта проложили на набережной Большой Невки.

Фото: комитет по транспорту Петербурга