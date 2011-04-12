Велодорожку из синего асфальта проложили на набережной Большой Невки

Цветовое зонирование велодорожек считается одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности участников дорожного движения.

На набережной Большой Невки обустроена новая велосипедная дорожка. Для ее создания использовалась синяя асфальтобетонная смесь, произведенная компанией АО "АБЗ-1". Общий вес использованной смеси составил 68 тонн. Особенностью данного материала является его производство по уникальной запатентованной технологии, пишет "Петербургский дневник".

Новая велодорожка стала второй на набережной Большой Невки, которая благоустраивается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Первая была открыта в прошлом году.

Цветовое зонирование велодорожек считается одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности участников дорожного движения. Яркий асфальт уже присутствует более чем на 50 объектах в Петербурге и Ленинградской области.

Проект благоустройства набережной Большой Невки реализуется с 2023 года. В текущем году работы ведутся вдоль Приморского проспекта до стадиона "Приморец". Планируется, что все работы будут завершены к середине августа, после чего жители и гости города смогут воспользоваться новым трехкилометровым маршрутом для пеших прогулок, который протянется от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловском парке отреставрируют ворота и ограду.

Фото: пресс-служба АО "АБЗ-1"