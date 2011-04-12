Велодорожку из синего асфальта проложили на набережной Большой Невки

На набережной Большой Невки обустроена новая велосипедная дорожка. Для ее создания использовалась синяя асфальтобетонная смесь, произведенная компанией АО "АБЗ-1". Общий вес использованной смеси составил 68 тонн. Особенностью данного материала является его производство по уникальной запатентованной технологии, пишет "Петербургский дневник".
Новая велодорожка стала второй на набережной Большой Невки, которая благоустраивается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Первая была открыта в прошлом году.
Цветовое зонирование велодорожек считается одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности участников дорожного движения. Яркий асфальт уже присутствует более чем на 50 объектах в Петербурге и Ленинградской области.
Проект благоустройства набережной Большой Невки реализуется с 2023 года. В текущем году работы ведутся вдоль Приморского проспекта до стадиона "Приморец". Планируется, что все работы будут завершены к середине августа, после чего жители и гости города смогут воспользоваться новым трехкилометровым маршрутом для пеших прогулок, который протянется от ЦПКиО им. Кирова до Яхтенного моста.
Ранее мы сообщили о том, что в Павловском парке отреставрируют ворота и ограду.
Фото: пресс-служба АО "АБЗ-1"
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