В Павловском парке отреставрируют ворота и ограду

В Павловском парке, впервые за почти три десятилетия, начнется восстановление ворот и ограды. ГАТИ одобрило работы по охране этого памятника культурного наследия.
Строительные работы на территории парка велись в период с 1801 по 1826 годы, когда западная часть павильона Вольер была отделена от парка ограждением.
Предполагается, что автором ворот и решёток является К. Росси, однако документальных доказательств этого факта нет. Ворота и решётки сделаны из чугуна и стали, их окраска – светло-серая, а декоры выполнены в белом цвете. Некоторые исследователи предполагают, что наконечники у пик могли быть позолочены.
В 1940 году ограду переместили к южному флигелю дворца, у входа в парк с Садовой улицы, где она находится и в настоящее время. С 1941 по 1944 годы Павловск был под оккупацией, что вызвало серьезные повреждения парка и его конструкций, включая ограду.
В 60-е годы она прошла восстановительные работы, многие элементы были заново воссозданы. В 80-х и 90-х годах осуществлялся лишь частичный ремонт.
С 1998 года реставрация не проводилась.
Ранее мы сообщили о том, что фасад Дома Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют.
Фото: ГАТИ
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