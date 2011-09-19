В Павловском парке отреставрируют ворота и ограду

Строительные работы на территории парка велись в период с 1801 по 1826 годы, когда западная часть павильона Вольер была отделена от парка ограждением.

В Павловском парке, впервые за почти три десятилетия, начнется восстановление ворот и ограды. ГАТИ одобрило работы по охране этого памятника культурного наследия.

Строительные работы на территории парка велись в период с 1801 по 1826 годы, когда западная часть павильона Вольер была отделена от парка ограждением.

Предполагается, что автором ворот и решёток является К. Росси, однако документальных доказательств этого факта нет. Ворота и решётки сделаны из чугуна и стали, их окраска – светло-серая, а декоры выполнены в белом цвете. Некоторые исследователи предполагают, что наконечники у пик могли быть позолочены.

В 1940 году ограду переместили к южному флигелю дворца, у входа в парк с Садовой улицы, где она находится и в настоящее время. С 1941 по 1944 годы Павловск был под оккупацией, что вызвало серьезные повреждения парка и его конструкций, включая ограду.

В 60-е годы она прошла восстановительные работы, многие элементы были заново воссозданы. В 80-х и 90-х годах осуществлялся лишь частичный ремонт.

С 1998 года реставрация не проводилась.

Ранее мы сообщили о том, что фасад Дома Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют.

Фото: ГАТИ