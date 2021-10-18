Фасад Дома Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют

Специалисты будут работать в течение двух лет.

Фасад Дома С. П. Петрова на 9-й линии В.О. отреставрируют. Работы стартовали 1 августа. Специалисты сдадут проект 1 мая 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для работ на объекте культурного наследия регионального значения. Здание, построенное в стиле эклектика, было возведено в 1876 году для потомственного почетного гражданина Степана Петровича Петрова.

Архитектурно-художественное оформление фасадов дома на протяжении веков не изменялось. Здесь сохранились исторические дверные деревянные заполнения парадных входов с полуциркульными остекленными фрамугами, парадные лестницы и балкон на чугунных колоннах. В 1917 году здание национализировали. Помещения дома превратились в коммунальные квартиры. Теперь в здании располагаются торговые точки и квартиры.

Ранее мы писали, что здание Театра юных зрителей на Пионерской площади стало региональным памятником.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга