Здание Театра юных зрителей на Пионерской площади стало региональным памятником

Здание ТЮЗа имени А. А. Брянцева представляет пример переходного стиля между сталинской неоклассикой и модернистской архитектурой 1960-1970-х годов.

Распоряжением комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга "Театр юных зрителей (ТЮЗ)" включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В состав вошли "Здание театра", "Хозяйственный корпус" и "Афишные тумбы" на Пионерской площади. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 29 июля.

Здание ТЮЗа имени А. А. Брянцева представляет пример переходного стиля между сталинской неоклассикой и модернистской архитектурой 1960-1970-х годов. Главный фасад является "своеобразным переосмыслением классического колонного портика". При этом остекленные боковые части и элементы интерьера говорят о влиянии модернизма.

Строительство театра завершили в 1962 году. Здание облицовано светлым известняком, стилобат выполнен из пудостского камня. Между пилонами расположены два мозаичных панно авторства А. А. Мыльникова и А. Л. Королева.

Также важна градостроительная роль здания учреждения: его фасад замыкает перспективу Гороховой улицы и перекликается с Адмиралтейством.

Ранее мы рассказывали о том, что бывшее общежитие ЛЭТИ на Каменноостровском признали памятником.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А. А. Брянцева