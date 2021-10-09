Бывшее общежитие ЛЭТИ на Каменноостровском признали памятником

Сейчас здание является многоквартирным жилым домом.

Дом военного инженера Константина Маркова на Каменноостровском проспекте, 67 признан памятником регионального значения. Об этом сообщили в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Участок, на котором расположен объект, находится в центральной части Аптекарского острова в угловой части квартала на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Графтио. Вплоть до 1799 года он оставался бесхозным. На протяжении XIX — начала XX веков на участке располагались огород, сады, два пруда и оранжерея. Здание возведено в 1908-1909 годах по проекту военного инженера, директора правления акционерного общества "А. Ауэрбах и К" и Финляндского строительного общества Константина Маркова. Лицевые фасады выполнены в стиле северного модерна.

На протяжении ХХ века в разные годы здесь жили географ и педагог Эмилий Лесгафт, оперный певец Юрий Морфесси, инженер путей сообщения Николай Богуславский, ректор ЛЭТИ (1968-1983) Александр Вавилов и профессор ЛЭТИ Август Потсар.

Сейчас здание является многоквартирным жилым домом. Оно сохранило исторические композицию и архитектурно-художественное оформление фасадов.

Ранее мы сообщили о том, что бывший доходный дом на улице Всеволода Вишневского стал памятником.

Фото: КГИОП