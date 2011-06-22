Бывший доходный дом на улице Всеволода Вишневского стал памятником

В доме с 1915 по 1942 годы жил популяризатор точных и естественных наук Яков Перельман.

Бывший доходный дом на улице Всеволода Вишневского, 10, включили в реестр в качестве регионального памятника. Об этом 25 июля рассказали в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга.

В доме с 1915 по 1942 годы жил популяризатор точных и естественных наук Яков Перельман. Здание построили в 1911-1913 годах по проекту архитектора Александра Лишневского. На период начала и окончания работ доходным домом владели сам Лишневский и Михаил Сагалов.

Здание выполнено в стиле северного модерна со стилизованными элементами неорусской архитектуры. Благодаря сложной объемно-пространственной композиции в сочетании с архитектурно-художественной отделкой в духе русского зодчества, объект похож на здание эпохи романтизма. Пресс-служба КГИОП Петербурга

В настоящее время здание – многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в уровне первого этажа.

Ранее на Piter.TV: доходный дом Корнилова признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга