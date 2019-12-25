Доходный дом Корнилова признали памятником

Сегодня здание функционирует как многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже.

Доходный дом М. Д. Корнилова, расположенный на Малом проспекте П. С., 26-28 в Петербурге, был признан памятником регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба КГИОП.

Данное здание было возведено в 1910 году по проекту архитектора Александра Барановского для Михаила Корнилова, статского советника и главы правления Костромского благотворительного общества. Фасады оформлены в стиле модерн.

В комитете выделили, что архитектурно-художественные и композиционные решения фасадов, а также пространственная планировка и конструктивные детали здания имеют высокую степень сохранности. Одной из характерных конструктивных особенностей являются треугольные светильники, расположенные в двух главных входах.

Сегодня здание функционирует как многоквартирный дом с нежилыми помещениями на первом этаже.

Ранее мы сообщили о том, что бывший доходный дом Фёдора Рыбина признан региональным памятником.

Фото: КГИОП