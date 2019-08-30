На Крестовском острове появились беговые дорожки

Также появился новый кольцевой веломаршрут вокруг Приморского парка Победы.

В понедельник, 10 августа, стало известно, что на Крестовском острове появились новые беговые дорожки, которые расположились по девяти адресам.

Так, полосы проложили по Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, Южной и Северной аллеям, а также на тротуаре Южной дороги. Дорожки стали первыми, расположенными в общественном пространстве Северной столицы.

Помимо этого появился веломаршрут на тротуаре Крестовского проспекта от Рюхиной улицы до Южной дороги. Также уточняется, что пока дорожки ждут оценки горожан: если петербуржцев все устроит, то маршруты станут постоянными. В Приморском парке Победы планируют создать зону тихого отдыха с кормушками для птиц и уличной библиотекой, зону отдыха у воды, пространство для занятий йогой, а также детские и спортивные площадки.

Ранее мы писали, что за незаконную перепланировку проезжей части на Наличной с подрядчика взыскали 200 тыс. рублей.

Фото: gov.spb