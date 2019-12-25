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За незаконную перепланировку проезжей части на Наличной с подрядчика взыскали 200 тыс. рублей
Сегодня, 10:07
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nadezhda_sib

За незаконную перепланировку проезжей части на Наличной с подрядчика взыскали 200 тыс. рублей

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Нарушение было выявлено в прошлом году.

Суд взыскал с подрядчика 200 тыс.рублей за самовольное расширение проезжей части на Наличной улице. В прошлом году ГАТИ пресекла незаконные работы, сообщила пресс-служба ведомства.

В суд на ООО "СПК-А" подал комитет имущественных отношений для взыскания неосновательного обогащения. Компания оформила ордер на прокладку водопровода в районе дома №44-48, однако выполняла работы по перепланировке проезжей части.

Первоначальное благоустройство было восстановлено по требованию ГАТИ. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев начнут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах. 

Фото: пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, расширение дороги, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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