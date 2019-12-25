  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев начнут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах
Сегодня, 15:50
136
smirenny

Петербуржцев начнут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах

0 0

Сумма штрафов может составить от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц.

В Смольном предложили штрафовать тех автомобилистов, которые перекрывают внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и проходы к зданиям. С такой инициативой выступил начальник ГАТИ Олег Зотов. 

Физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 до 500 тысяч рублей. Так, Зотов отметил, что ответственность сейчас предусматривается лишь за парковку на газонах, на детских спортивных площадках и на площадках для выгула и дрессировки животных. 

Ранее мы писали, что место гибели парохода "Челюскин" обследуют эксперты.

Фото: pixabay

Теги: парковка, парковочные места, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии