Петербуржцев начнут штрафовать за парковку на газонах и тротуарах

Сумма штрафов может составить от трех до пяти тысяч рублей для физических лиц.

В Смольном предложили штрафовать тех автомобилистов, которые перекрывают внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и проходы к зданиям. С такой инициативой выступил начальник ГАТИ Олег Зотов.

Физическим лицам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 150 до 500 тысяч рублей. Так, Зотов отметил, что ответственность сейчас предусматривается лишь за парковку на газонах, на детских спортивных площадках и на площадках для выгула и дрессировки животных.

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