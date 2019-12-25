Место гибели парохода "Челюскин" обследуют эксперты

В Петербурге стартовала подводно-поисковая экспедиция.

В понедельник, 3 июля, стало известно, что в Петербурге начали обследование места гибели парохода "Челюскин".

Судно затонуло в Чукотском море 13 февраля 1934 года. На лед высадилось 104 человек: из них 10 женщин и два ребенка. Спасение людей стало первой в мире успешной спасательной операцией в Арктике. Учитывая, что в Советское время не было техники, которая позволяет заниматься исследованиями, как сейчас, современники решили снова начать исследование места гибели заново. Специалисты смогут построить 3D-модели, выполнить качественную фото и видеосъемку. Возможно, ученым удастся поднять артефакты с парохода.

В течение двух недель будут уточнены координаты гибели парохода.

Ранее мы писали, что в Подмосковье второй день ищут мальчика, который не умеет разговаривать и плохо слышит.

Фото: Википедия