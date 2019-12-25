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В Подмосковье второй день ищут мальчика, который не умеет разговаривать и плохо слышит
Сегодня, 15:19
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MShaffter

В Подмосковье второй день ищут мальчика, который не умеет разговаривать и плохо слышит

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По некоторым данным ребенок страдает аутизмом.

В Московской области второй день ищут слабослышащего  10-летнего мальчика.

ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области сообщает, что вчера в неизвестном направлении ушел из дома и до сих пор не вернулся 10-летний мальчик. О пропаже ребенка сообщил его отец. В поисках в Волоколамском городском округе от МЧС принимают участие 23 человека и восемь единиц техники.

Также ТАСС сообщает, что ребенок страдает аутизмом, плохо слышит и не разговаривает.

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Фото:pixabay

Теги: новости москвы и подмосковья, новости московской области, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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