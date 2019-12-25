В Подмосковье второй день ищут мальчика, который не умеет разговаривать и плохо слышит

В Московской области второй день ищут слабослышащего 10-летнего мальчика.
ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Московской области сообщает, что вчера в неизвестном направлении ушел из дома и до сих пор не вернулся 10-летний мальчик. О пропаже ребенка сообщил его отец. В поисках в Волоколамском городском округе от МЧС принимают участие 23 человека и восемь единиц техники.
Также ТАСС сообщает, что ребенок страдает аутизмом, плохо слышит и не разговаривает.
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Фото:pixabay
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