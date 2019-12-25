В Саратове педофила-эксбициониста отправили в колонию

Мужчина вину свою так и не признал.

Саратовский суд отправил в колонию строгого режима 45-летнего педофила - извращенца.

В Саратове завершился суд над 45-летним мужчиной. Как удалось установить следствию и суду, в феврале мужчина встретил на улице 15-летнюю школьницу, обогнал ее и продемонстрировал ей свои половые органы. Придя домой, школьница рассказала о случившемся матери, которая обратилась с заявлением в полицию. Пока преступника искали, он проделал аналогичные действия с 9-летней школьницей.

Мужчина вину свою не признал, но следствие собрало достаточную для вынесения приговора доказательную базу. Суд вынес свой вердикт: 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 1 год.

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