В Омске задержали педофила, который напал на 6-летнюю девочку в подъезде многоэтажки

Видео нападения на ребенка попало в объектив камеры наблюдения в подъезде.

Следственные органы СУ СК РФ по Омской области сообщили о задержании педофила, который на днях напал на девочку в подъезде дома.

Ранее Piter.TV рассказывал подробности нападения мужчиной на 6-летнюю девочку. В соцсетях было опубликовано видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде многоэтажки в Омске. На видео два маленьких ребенка заходят в подъезд и начинают подниматься по лестнице. За ними входит бородатый мужчина в кепке и хватает девочку, которая шла сзади. Бородач пытается прижать девочку к себе, но та отчаянно сопротивляется, крепко держась за перила. Педофил отпускает вскоре ребенка и в спешке выбегает из подъезда.

Региональные следственные органы СКР по Омской области сообщают, что родители на следующее утро обратились с заявлением в правоохранительные органы. По факту посягательства на половую неприкосновенность ребенка было возбуждено уголовное дело. Педофил был объявлен в розыск.

И вот сегодня, 3 августа, стало известно, что мужчина задержан. Им оказался 29-летний безработный местный житель.

В настоящее время подозреваемый опознан. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Омской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото и Видео: СУ СК РФ по Омской области