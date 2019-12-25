Из больницы выписали еще одну пострадавшую в ДТП на "Скандинавии" велосипедистку

Эта девочка была доставлена в медучреждение бортом санавиации.

Из Детского городского многопрофильного клинического центра на Авангардной улице 14 сентября выписали 15-летнюю велосипедистку, которая была доставлена в медучреждение бортом санавиации. Перед выпиской врачи вручили ей памятные подарки, рассказали в Комитете по здравоохранению.

Сегодня планируется выписка ещё одной пациентки из Детской городской больницы №2. В больницах останутся две юные велосипедистки. Обе – в состоянии средней тяжести.

Напомним, в ДТП с участием грузовика на "Скандинавии" погибли две ученица спортивной школы.

Фото: Piter.tv