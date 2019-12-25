На трассе "Скандинавия" водитель микроавтобуса въехал в скалу и погиб

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Скандинавия". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 28 мая на 155-м километре автодороги в Выборгском районе вне населенного пункта 70-летний водитель микроавтобуса Fiat Ducato не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в скалу.

В результате аварии мужчина от полученных травм скончался. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что предпринимательница на автомобиле Renault сбила школьницу на питбайке возле поселка Осьмино. Девушку доставили в Лужскую районную больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением шеи и груди. Ее состояние оценили как средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV