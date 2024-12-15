Предпринимательница на Renault сбила школьницу на питбайке в Ленобласти

Столкновение транспортных средств привело к серьезным травмам у подростка: пострадавшая была срочно доставлена в Лужскую районную больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением шеи и груди.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", 28 мая около 19:15 на дороге "Толмачево–Нарва" возле поселка Осьмино случилось ДТП. Водительница автомобиля Renault Capture, 56-летняя предпринимательница из Лужского района, поворачивала налево и не уступила дорогу движущемуся встречному питбайку марки С.Мото150, которым управляла17-летняя ученица 10-ого класса местного образовательного учреждения.

Столкновение транспортных средств привело к серьезным травмам у подростка: пострадавшая была срочно доставлена в Лужскую районную больницу с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, повреждением шеи и груди. Ее состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Также установлено, что водительница легкового автомобиля ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения: в течение текущего 2025 года она три раза подвергалась административным взысканиям за превышение скоростного режима.

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Фото: Piter.TV