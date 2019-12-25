На трассе "Скандинавия" в Ленобласти открыли новый участок после реконструкции

Торжественный запуск движения состоялся 12 сентября по видеосвязи.

Компания "ВАД" завершила модернизацию шестикилометрового отрезка федеральной трассы А-181 "Скандинавия" между поселками Гаврилово и Гончарово в Выборгском районе. Теперь дорога стала шире, безопаснее и удобнее для автомобилистов.

Торжественный запуск движения состоялся 12 сентября по видеосвязи. В мероприятии приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин, глава Росавтодора Роман Новиков и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Работы велись с 2021 года. За это время проезжая часть была расширена с двух до шести полос, построен мост через реку Перовку, новая транспортная развязка и путепровод. На трассе появились два надземных пешеходных перехода, велодорожка и современные очистные сооружения для защиты реки от загрязнений.

Особое внимание уделили безопасности: встречные потоки разделены барьерным ограждением, исключены пересечения с второстепенными дорогами, установлено освещение, дорожные знаки и разметка. На участке предусмотрена скорость движения до 100 км/ч.

В следующем году планируется завершить реконструкцию оставшихся четырех километров дороги на подъезде к Выборгу. Всего с 2014 года компания "ВАД" обновила почти 90 километров "Скандинавии".

Магистраль связывает Петербург с финской границей, входит в состав международного маршрута Е18 и коридора "Север – Юг". Реконструкция дороги не только делает поездки комфортнее, но и повышает значение региона как транспортного и инвестиционного центра.

Фото: пресс-служба АО "ВАД"