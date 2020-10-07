На Васильевском острове "Порше" перевернул автомобиль "Лада"

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье вечером, 3 октября, на Васильевском острове произошло дорожное происшествие, в результате которого автомобиль "Лада" перевернулся на бок. Ою этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Авария произошла вечером около 21 часов, когда на углу Среднего проспекта и Детской улицы столкнулись "Лада" и "Порше Панамера". Судя по повреждениям отечественного автомобиля, можно предположить, что машина ударилась об опору светофора. После чего ее сложило, а затем она перевернулась на бок.

На данный момент информации о пострадавших не поступало, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что на трассе Петербург-Псков в ДТП погиб человек.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб