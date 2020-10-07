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На трассе Петербург-Псков в ДТП погиб человек
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На трассе Петербург-Псков в ДТП погиб человек

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На месте работают спасатели. 

В воскресенье, 3 октября, в Ленобласти произошла смертельная авария. об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано в городе Луга" в социальной сети "Вконтакте".

Дорожное происшествие случилось на 162-м километре трассы Петербург — Псков, столкнулись легковые автомобили, один из водителей погиб. По словам свидетеля, причина аварии "выезд на встречку, только в этот раз погиб тот, кто обгонял". На месте работают спасатели. 

Ранее появилось видео горящего прицепа "Камаза" на ЗСД.

Фото: Вконтакте / Подслушано в городе Луга

Теги: дтп трасса, луга, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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