Клубы черного дыма валят от горящих колес прицепа.

В воскресенье, 3 октября, появилось видео горящего прицепа "Камаза" на ЗСД в Петербурге. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видео можно наблюдать, как стоящий на обочине прицеп полыхает красным пламенем. Клубы черного дыма валят от горящих колес. Машина остановилась на обочине под мостом.

Напомним, вызов на пульт экстренной службы поступил в в 15:06. Сообщается, что пожар произошёл на 29 км западного скоростного диаметра в автомобиле марки "Камаз", где обгорел полуприцеп. Через 20 минут, в 15:26, десять пожарных и две единицы техники ликвидировали огонь.

Ранее на проспекте Ветеранов загорелась трёхкомнатная квартира.

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