На проспекте Ветеранов загорелась трёхкомнатная квартира

Вызов на пульт экстренной службы поступил в 17:36.

В воскресенье, 3 октября, в Кировском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира . Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу.

Вызов на пульт экстренной службы поступил в 17:36. Сообщается, что пожар произошёл в трехкомнатной квартире, где обгорела обстановка на площади 5 кв. метров. В 18:15 три единицы техники и 15 пожарных ликвидировали огонь. На данный момент сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.tv писал, что восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv

