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На проспекте Ветеранов загорелась трёхкомнатная квартира
Сегодня, 18:32
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На проспекте Ветеранов загорелась трёхкомнатная квартира

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Вызов на пульт экстренной службы поступил в 17:36.

В воскресенье, 3 октября, в Кировском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира . Об этом сообщают в пресс-службе МЧС по городу. 

Вызов на пульт экстренной службы поступил в 17:36. Сообщается, что пожар произошёл в трехкомнатной квартире, где обгорела обстановка на площади 5 кв. метров. В 18:15 три единицы техники и 15 пожарных ликвидировали огонь. На данный момент сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.tv писал, что восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: ветеранов пожаров, проспект ветеранов
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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