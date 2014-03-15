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Восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти
Сегодня, 10:03
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Восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти

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Пламя охватило 42 "квадрата". Пожарные боролись с огнем более часа.

Вечером в субботу, 2 октября, в Тосненском районе Ленобласти произoшел крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Из СНТ "Вагонник" поступила информация о возгорании в частном доме. Пламя охватило 42 квадратных метра. С огнем прибыли бороться 8 спасателей на двух спецмашинах. Пламя потушили спустя час. 

Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообищили, что на трассе Петербург — Матокса в ДТП погиб мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: возгорание, горит частный дом, мчс, пожар тосненский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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