Восемь спасателей тушили частный дом в Тосненском районе Ленобласти

Пламя охватило 42 "квадрата". Пожарные боролись с огнем более часа.

Вечером в субботу, 2 октября, в Тосненском районе Ленобласти произoшел крупный пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Из СНТ "Вагонник" поступила информация о возгорании в частном доме. Пламя охватило 42 квадратных метра. С огнем прибыли бороться 8 спасателей на двух спецмашинах. Пламя потушили спустя час.

Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент выясняется причина возгорания. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv