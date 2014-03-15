На трассе Петербург — Матокса в ДТП погиб мужчина

За рулем находился 33-летний водитель. Он сбил пенсионера на 19-м километре дороги.

В субботу вечером, 2 октября, пожилой мужчина попал под колеса иномарки. В результате ДТП пенсионер погиб на месте аварии. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что дедушка шел вдоль трассы, когда на него совершила наезд легковушка Kia Ceed. Инцидент произошел на 19-м километре дороги Петербург — Матокса. За рулем находился 33-летний водитель. С места аварии мужчина не скрылся.

На данный момент выясняются обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее на PIter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото: Piter.tv