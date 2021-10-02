Водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе

Мужчина ехал по проезжей части на электрическом двухколесном транспорте. Мальчик обгонял отца на гироскутере.

Жители Петербурга устроили прогулку на Мурманском шоссе. Об этом сообщил очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Семью заметили днем, 2 октября, на проезжей части. На записи видно, что мужчина ехал на самокате. А мальчик в снаряжении обгонял его на гироскутере.

В Сети пользователи начали активно реагировать на пост с видео. Большинство комментаторов возмутились инфантильному поведению взрослого мужчины на дороге, который разрешил сыну ехать по проезжей части на моноколесе. Однако некоторые пользователи подчеркнули, что "репортеры" на дорогах отвлекают, из-за них может произойти ДТП.

Один из комментаторов сообщил, что мальчик все-таки упал с транспортного средства и чуть не оказался под колесами автомобиля.

Ранее на Piter.tv: два дня на Московском шоссе лежала мертвая лиса.