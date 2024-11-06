Огонь охватил 100 квадратов в здании на Петровской косе

Двухэтажный особняк Ропса, признанный объектом культурного наследия, загорелся в Петроградском районе. Огонь охватил 100 квадратных метров, пострадавших нет.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в двухэтажном неэксплуатируемом здании, расположенном на Петровской косе. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сгоревший особняк Ропса является объектом культурного наследия регионального значения. Здание принадлежало американскому нефтепромышленнику Эрнесту Ропсу. После революции здесь размещался яхт-клуб, а с 1980-х годов особняк стоял заброшенным.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV