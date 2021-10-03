Момент ДТП с пешеходом на Васильевском острове попал на видео

4 октября на пересечении Большого проспекта и 9-й линии В. О. автобус сбил 37-летнюю женщину. Подробности ДТП стали известны Piter.TV.
После удара пострадавшая лежала на асфальте без движения. Ей экстренно вызвали скорую помощь, а после женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
В момент аварии пассажиров выпустили из автобуса. Полиция по факту ДТП проводит проверку.
Ранее на Piter.TV: после ДТП с каршерингом по КАД растянулась пробка длиной 4 км.
Видео: Piter.TV
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