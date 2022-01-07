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Девушка попала под автобус на Васильевском острове
Сегодня, 11:28
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Девушка попала под автобус на Васильевском острове

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Она жива, но получила различные травмы

Автобус сбил девушку на Васильевском острове. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла утром 4 октября. По словам очевидцев, девушка попала под автобус на пешеходном переходе на пересечении 8-9-й линий В.О. и Большого проспекта.

Она жива, но получила различные травмы. Всех пассажиров выпустили из автобуса, на место вызвали ГИБДД и скорую. Подробности уточняются. 

Ранее прокуратура Петербурга утвердила обвинение по делу о ДТП на КАДе с 4 автомобилями.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: васильевский остров, дети
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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