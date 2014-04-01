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После столкновения на скорости со столбом на Кронверкской набережной иномарка оказалась в огне

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Стала известна дополнительная информация о ДТП, которое произошло во втором часу ночи в Петроградском районе.

Иномарка, которая ночью 1 апреля врезалась в опору освещения на Кронверкской набережной, оказалась в огне. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Помимо серьезной аварии машина еще и загорелась. 

Огонь уничтожил моторный отсек автомобиля. Для ликвидации последствий пожара на место выезжали спасатели. Всего было привлечено 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

По данным "Фонтанки.ру", водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. Его машина оказалась смята после того, как он на большой скорости врезался в фонарный столб, а затем перевернулся. Момент происшествие попал на видео. 

Видео: vk.com/spb_today

Теги: дтп, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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