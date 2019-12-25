Петербургское правительство может получить полномочия по борьбе с клещами

Инициатором законопроекта выступил депутат Андрей Рябоконь.

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект, который предлагает расширить полномочия правительства города в области проведения противоклещевых мероприятий. Инициатором законопроекта выступил депутат Андрей Рябоконь.

В последние годы наблюдается значительное увеличение обращений в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. В 2021 году было зарегистрировано 13979 случаев, в 2022 году – 17921, а в 2023 году – уже 20672. Укусы клещей могут привести к серьезным заболеваниям, таким как энцефалит и боррелиоз, которые могут иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Наделение правительства города дополнительными полномочиями позволит более эффективно бороться с распространением клещей на территории Петербурга. Это включает в себя проведение профилактических мероприятий и улучшение системы мониторинга.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты из Петербурга провели встречу со спикером парламента Северной Осетии.

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