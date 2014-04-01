Видео: иномарка перевернулась после столкновения с фонарем на Кронверкской набережной

Водитель не справился с управлением машины.

"Рендж Ровер" перевернулся набок на Кронверкской набережной напротив Петропавловской крепости ночью 1 апреля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что иномарка двигалась с высокой скоростью, после чего ее занесло. Машина "прокатилась" по проезжей части на встречной полосе, после чего врезалась в фонарный столб и отскочила. В результате столкновения машина перевернулась. К счастью, других участников дорожного движения авто не задело, хотя пролетело мимо одной машины. Задняя часть автомобиля оказалась полностью смята. Состояние водителя неизвестно.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с дракой в самом центре Петербурга. Участниками конфликта стали водитель такси и мужчина на самокате.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today / Александр Ревзон