На видео попала драка водителя такси и самокатчиков в центре Петербурга

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 30 марта, в Петербурге подрались несколько горожан. Стычка попала на видео, сообщил источник в правоохранительных органах.
На кадрах видно, как к светофору на углу улицы Марата и Невского проспекта подъезжает машина такси. Из нее выходят мужчины и завязывается драка. В ход пошли не только кулаки, но и что-то, напоминающее биту. Разнимать петербуржцев принялись проезжающие мимо самокатчики.
Причины конфликта пока неизвестны. Информация о состоянии участников драки не поступала.
Ранее мы писали, что тело пятилетнего ребенка нашли на балконе дома в Петербурге.
Видео: Piter.TV
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