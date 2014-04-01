На видео попала драка водителя такси и самокатчиков в центре Петербурга

Причина конфликта пока неизвестна.

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 30 марта, в Петербурге подрались несколько горожан. Стычка попала на видео, сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как к светофору на углу улицы Марата и Невского проспекта подъезжает машина такси. Из нее выходят мужчины и завязывается драка. В ход пошли не только кулаки, но и что-то, напоминающее биту. Разнимать петербуржцев принялись проезжающие мимо самокатчики.

Причины конфликта пока неизвестны. Информация о состоянии участников драки не поступала.

Ранее мы писали, что тело пятилетнего ребенка нашли на балконе дома в Петербурге.

Видео: Piter.TV