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На видео попала драка водителя такси и самокатчиков в центре Петербурга

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Причина конфликта пока неизвестна.

Около одиннадцати часов вечера во вторник, 30 марта, в Петербурге подрались несколько горожан. Стычка попала на видео, сообщил источник в правоохранительных органах. 

На кадрах видно, как к светофору на углу улицы Марата и Невского проспекта подъезжает машина такси. Из нее выходят мужчины и завязывается драка. В ход пошли не только кулаки, но и что-то, напоминающее биту. Разнимать петербуржцев принялись проезжающие мимо самокатчики. 

Причины конфликта пока неизвестны. Информация о состоянии участников драки не поступала. 

Ранее мы писали, что тело пятилетнего ребенка нашли на балконе дома в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Теги: драка, драка на невском
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

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